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6. Cumhurbaşkanı Korutürk'ün vefatının 32. yılı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Korutürk'ün vefatının 32. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Genel 12.10.2019, 10:43
6. Cumhurbaşkanı Korutürk'ün vefatının 32. yılı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün vefatının 32. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Üstlendiği görevlerde, ülkemize ve milletimize önemli hizmetlerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı, kıymetli devlet adamı Fahri Korutürk'ü vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk
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