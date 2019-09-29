60 metrekarelik ay yıldızlı dev uçurtma İstanbul semalarında
Ümraniye Belediyesinin düzenlediği uçurtma şenliğine vatandaşlar akın etti. Yaklaşık 15 bin vatandaşın katıldığı belirtilen şenlikte çocuklar tarafından yapılan 3 bin uçurtma dağıtıldı. Gökyüzünde renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalde, dünyada kendi kategorisindeki sadece 5 uçurtmadan biri olan dev ay yıldızlı uçurtma büyük beğeni topladı.
Ümraniye Belediyesinin düzenlediği uçurtma şenliğine vatandaşlar akın etti. Yaklaşık 15 bin vatandaşın katıldığı belirtilen şenlikte çocuklar tarafından yapılan 3 bin uçurtma dağıtıldı. Gökyüzünde renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalde, dünyada kendi kategorisindeki sadece 5 uçurtmadan biri olan dev ay yıldızlı uçurtma büyük beğeni topladı.
İstanbullular, Ümraniye Belediyesinin düzenlediği Uçurtma Şenliği’ne akın etti. Hekimbaşı Spor Tesisleri’nde düzenlenen festivale genç yaşlı binlerce uçurtma tutkunu, gökyüzünü uçurtmalarla renklendirdi. Festival öncesinde şişme oyun parkurlarında eğlenen çocuklar, daha sonra sahnelenen halk oyunları ve wu-shu gösterisini dikkatle izledi.
Festivale Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katılırken, uçurtma şenliği için alana gelen vatandaşların sayısının 15 bini bulduğu kaydedildi. Festivalin en renkli anı ise, 60 metrekarelik dev Türk bayrağı şeklindeki uçurtmanın gökyüzüne yükselmesi oldu.
Daha sonra çocuklar tarafından uçurtma atölyesinde yapılan 3 bin uçurtma, festivale katılan çocuklara ücretsiz olarak dağıtıldı. Uçurtmalarını alan bazı çocuklar rüzgarın uygun şartlarda esmesini beklerken bazıları ise koşarak uçurtmalarına yükseklik kazandırdı. Uçurtmaların gökyüzünde oluşturduğu görüntü, vatandaşlara adeta görsel şölen yaşattı.
Festivalin en etkileyici anı ise dünyada kendi kategorisinde sadece 5 bayrak şeklindeki uçurtmadan biri olan 60 metrekarelik ay yıldızlı uçurtmanın gökyüzüne yükselmesi oldu. Vatandaşları gururlandıran uçurtmayı havalandırmak büyük uğraşlar sonucu başarılırken bayrağın havalanmasını heyecanla izleyen vatandaşlar, yükselen uçurtmayı aşağıdan beğeniyle izledi.
(İHA)29.09.2019 18:05:52 TSI
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