Son Dakika
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
YKS tercih sonuçları açıklandı
Ankara’daki kritik görüşme başladı
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Ankara’da kritik toplantıya yarın devam edilecek
Merkez Bankasından flaş açıklama

7 dakika ile hayat kurtarmıştı, ödüllendirildi

Sivas’ta seyir halinde iken kalp krizi geçiren vatandaşı 7 dakika gibi kısa bir sürede hastaneye yetiştiren özel halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından ödüllendirdi.

Genel 07.08.2019, 15:26 07.08.2019, 15:50
7 dakika ile hayat kurtarmıştı, ödüllendirildi

Sivas’ta seyir halinde iken kalp krizi geçiren vatandaşı 7 dakika gibi kısa bir sürede hastaneye yetiştiren özel halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından ödüllendirdi.

Sivas Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı özel halk otobüsünün sürücüsü Mustafa Aksoy, 5 Ağustos günü yolcularla araçta seyir halindeyken bir yolcunun fenalaşarak yere düştüğünü fark etti. Kalp krizi geçiren yolcuyu fark eden Karasoy, güzergahından çıkarak yolcuyu hastaneye yetiştirmişti. Kalp krizi geçiren vatandaşın hayata tutunması için elinden gelen tüm gayreti göstererek 7 dakikada hastaneye yetiştiren otobüs şoförünü Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, makamında ağırladı.

Olay hakkında Karasoy’dan bilgi alan Başkan Bilgin, yaptığı duyarlı davranıştan dolayı teşekkür ederek Mustafa Karasoy’u ödüllendirdi. Otobüs şoförünü yaptığı davranıştan dolayı tebrik eden Başkan Bilgin, “İnsani bir görev. Hepimizin yapması gereken bir davranış. Mustafa Kardeşimizi Kutluyorum. Vatandaş memnuniyetini sağlayan, farkındalık oluşturan, bu tip insani davranışları yapan arkadaşlarımızı her zaman ödüllendiriyoruz. İyi iş yapmanın esas yöntemi ödüllendirmektir. Temel hedefimiz inşallah çok kısa bir süreçte var olan şikayetleri ortadan kaldırmak ve Sivas’taki toplu taşımayı en kaliteli hizmet verecek şekle getirmek” dedi.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#hayat #sağlık #sivas
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Ağustos 2019
İmsak 04:06
Güneş 05:45
Öğle 12:59
İkindi 16:51
Akşam 20:04
Yatsı 21:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@