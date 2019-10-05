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7. Konya Bilim Festivali

- TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: - "İl bazında bakıldığında 150 bin katılımcı hedefi heyecan verici. Bugün cumartesi ve her yaş grubundan insan buraya gelmeyi tercih ediyorsa doğru iş yapıyoruz demektir"

Genel 05.10.2019, 17:01
7. Konya Bilim Festivali

KONYA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 7. Konya Bilim Festivali'ni ziyaret etti.

Mandal, festivalin gerçekleştirildiği Konya Bilim Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya Bilim Merkezinin en önem verdikleri merkez olduğunu, buranın 2014'ten beri büyük etkinliklerle ve faaliyetlerle hizmet verdiğini söyledi.

7. Konya Bilim Festivali için hedeflenen 150 bin ziyaretçi sayısına işaret eden Mandal, şöyle dedi:

"İl bazında bakıldığında 150 bin katılımcı hedefi heyecan verici. Bugün cumartesi ve her yaş grubundan insan buraya gelmeyi tercih ediyorsa doğru iş yapıyoruz demektir. Bilim festivalleri ülkede sadece farkındalık oluşturmak için değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceği insan kaynaklı olduğu için bunun da bilim ve teknoloji temelli olması büyük önem taşıyor. Dolayısıyla bu tür festivaller, atölyeler bu sürece önemli katkıda bulunuyor. Bilim ve teknoloji üretecek gençlerimiz burada. Onların heyecanına ortak olmak, geleceğimizi inşa etmek ve milli teknoloji hamlemizi geliştirmek için tüm bilim ve teknoloji dostlarını, ülkemizin geleceğinde 'ben de varım' demek isteyen herkesi bilim festivaline davet ediyorum."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da festivalde 100 çadırda 500 görevlinin çocuklarla bilimsel etkinlikler yaptığını dile getirdi.

Bilim Festivali'nin en güzel yanının çocukların etkinliklerin içinde bire bir yer almaları olduğunu belirten Altay, "Festivale birçok ilden de ziyaretçiyi geliyor. Çocuklarımızı 'Sen de yapabilirsin' sloganıyla aslında bu işi başaracaklarına inandırıyoruz. Bu çocuklar burada gördükleriyle çok daha güzel şeyler üretecekler, geleceği inşa edecekler ve Türkiye'yi lider ülke haline getirecekler." dedi.

Konya Bilim Festivali, pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

#7. Konya Bilim Festivali #TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal #Uğur İbrahim Altay
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