7 PKK’lı terörist daha öldürüldü

Kuzey Irak’ın Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)