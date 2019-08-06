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Günün Özeti - 03 Ağustos 2019

7 yılda 40 bin jilet biriktirdi

Kahramanmaraş’ta berberlik yapan Ali Karademir 7 yılda yaklaşık 40 bin adet jilet topladı. Toplanan jiletler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak geri dönüşüm tesisine gönderdi.

Genel 06.08.2019, 00:00 06.08.2019, 10:17
7 yılda 40 bin jilet biriktirdi

Kahramanmaraş’ta berberlik yapan Ali Karademir 7 yılda yaklaşık 40 bin adet jilet topladı. Toplanan jiletler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak geri dönüşüm tesisine gönderdi.

Kahramanmaraş’ta 28 yıldır berberlik mesleği yapan Karademir (39), tıraş ettiği müşterilerinden tek kullanımlık jiletleri toplamaya başladı. Karademir, jiletlerin çevreye zarar verdiği düşüncesiyle başlattığı çalışmada yaklaşık 40 bin adet jileti biriktirmeyi başardı. Toplanan jiletler, iş yerine gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri nezaretinde geri dönüşüm fabrikasının yetkililerine teslim edildi.

‘JİLETLER TOPLANIRSA HAYVANLARIN DİLİ KESİLMEZ’

Geri dönüşüm projesi olarak jiletleri biriktirdiğini söyleyen Karademir, çöpe atılan jiletlerin coğrafya ve canlılara zarar verdiğini söyledi. Bütün berberlerden aynı duyarlılığı beklediğini söyleyen Karademir, “Biz buna geri dönüşüm projesi diyebiliriz. Yaklaşık 7 yıldır tek kullanımlık jiletleri atmıyoruz ve biriktirdik. Doğaya zararımız olmasın diye bu şekilde bir çalışmaya başladık. 7 yılda da yaklaşık 40 bine yakın jilet topladık. Tabi bundan sonra da devam edeceğiz ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki, Kahramanmaraş ve Türkiye geneli herkes bu şekilde yaparsa milyonlarca jilet çöpe gitmemiş olur. Hayvanların dili kesilmemiş ve patileri kesilmemiş olur. Yani doğaya büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Yapılan bu geri dönüşümün ekonomiye de katkısı olacağına inanıyorum. Onları fark edipte biriktirmeye başladığınızda isteseniz de çöpe atamıyorsunuz. Buradan meslektaşlarımdan ricam, jiletleri biriktirsinler çöpe atmasınlar ve doğaya ve geri dönüşüme katkı sunsunlar” dedi.

(Muhammet Özer - Halil Koyun /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Geri dönüşüm projesi #Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü #ali karademir #kahramanmaraş
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