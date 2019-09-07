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738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

- Birbirinden çekişmeli geçen cirit ve okçuluk müsabakaları büyük ilgi gördü

Genel 07.09.2019, 18:00 07.09.2019, 18:10
738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri
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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında cirit ve okçuluk müsabakaları yapıldı.

Ertuğrul Gazi Türbesi'nin bulunduğu alanda kurulu Yörük çadırlarını ziyaret eden protokol üyeleri, ardından tören alanında gerçekleştirilen çeşitli gösterileri izledi.

Daha sonra yürüyerek cirit sahasına geçen kalabalık grup, burada birbirinden çekişmeli cirit ve okçuluk müsabakalarını takip etti. Sporcular, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Etkinlikler, bugün ve yarın çeşitli programlarla devam edecek.

#Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri #Söğüt
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