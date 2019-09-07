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738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri
- Birbirinden çekişmeli geçen cirit ve okçuluk müsabakaları büyük ilgi gördü
Genel 07.09.2019, 18:00 07.09.2019, 18:10
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında cirit ve okçuluk müsabakaları yapıldı.
Daha sonra yürüyerek cirit sahasına geçen kalabalık grup, burada birbirinden çekişmeli cirit ve okçuluk müsabakalarını takip etti. Sporcular, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.
Etkinlikler, bugün ve yarın çeşitli programlarla devam edecek.
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