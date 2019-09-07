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738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Özellikle gençlerimizin bu alanlara gelip tarihine bu gözle bakması lazım. Zaten tarihe tekerrür değil tefekkür gözüyle bakarsak geleceğimize emin adımlarla ilerlemiş oluruz. Aynı oyunlara düşmemiş oluruz"

Genel 07.09.2019, 23:08 07.09.2019, 23:37
738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Özellikle gençlerimizin bu alanlara gelip tarihine bu gözle bakması lazım. Zaten tarihe tekerrür değil, tefekkür gözüyle bakarsak geleceğimize emin adımlarla ilerlemiş oluruz. Aynı oyunlara düşmemiş oluruz.'' dedi.

Dönmez, 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında ''Geleneksel Şifalı Pilav Kapak Açma Töreni''ne katıldı.

Söğüt ilçesinde buluşan farklı bölgelerden Yörük ve Türkmenlerin, 735 yıldır yaşattığı "toy" geleneği mutluluğuna ortak olan Bakan Dönmez ve protokol üyeleri, toplu dua etti.

Daha sonra törenle bulgur ile koyun ve keçi etlerinden yapılan "şifalı pilav"ın bulunduğu kazanın kapak açması gerçekleştirildi.

Törenin ardından Bakan Dönmez ile beraberindekiler, Yörük çadırlarını gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

- "3 kıta 7 iklime adalet, barış ve huzur götürdü"

Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana fırsat buldukça Söğüt'e gelmeye çalıştığını söyledi.

Söğüt'ün ata yurdu olduğunu ifade eden Dönmez, kendisinin de bu toprakların bir evladı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tabi önemli olan onları hatırlamak, onların ideallerini yaşatmak. Burada doğup büyüyen bu çınar, 3 kıta 7 iklime adalet, barış ve huzur götürdü. Buradan çıkartılacak çok büyük derslerimiz var. Özellikle gençlerimizin bu alanlara gelip tarihine bu gözle bakması lazım. Zaten tarihe tekerrür değil tefekkür gözüyle bakarsak geleceğimize emin adımlarla ilerlemiş oluruz. Aynı oyunlara düşmemiş oluruz."

Bakan Dönmez, daha sonra Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'i makamında ziyaret etti.

#738. Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri #bilecik #Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez #Söğüt #şenlik
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