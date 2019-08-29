7'den 70'e İngilizce kursuna gidiyorlar

KARS (AA) - İSMAİL KAPLAN - Kars'ın Akyaka ilçesindeki köyde "Yeter ki toplum öğrensin" sloganıyla kurs açan üniversite öğrencisi Ömer Aykut, köyde neredeyse 7'den 70'e herkese İngilizce öğretiyor.

Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Ömer Aykut, yaz tatillerinde memleketi Duraklı köyünde yaşayanlara ücretsiz İngilizce öğretmek istediğini köy muhtarına iletti.

Muhtarın girişimleriyle yazın kapalı olan köy okulunu açtırarak "Yeter ki toplum öğrensin" sloganı ile kurs düzenleyen Aykut, çocukken merak sararak öğrendiği İngilizceyi köyünde oturanlara da öğretmeye başladı.

Önce ilkokul öğrencileri ve köydeki gençlerin ilgi gösterdiği kursa bir süre sonra "Okumanın yaşı yok" diyen yaşlılar da katıldı.

Renkli anların yaşandığı kursa, torunları ile okula gelen yaşlılardan gençlere her yaş grubundan katılım oluyor.

Aykut, talebin yoğunlaşması üzerine sabah çocuklara, öğle vakti yaşlılara, akşam ise gençlere İngilizce dersi veriyor.

İngilizce kursunu başlatan Ömer Aykut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukken İngilizceyi öğrenemeyeceğini düşünerek hiç sevmediğini ancak zamanla korkusunu yenerek sevmeye başladığını ve İngilizce öğrenmek için kendi imkanlarıyla çaba harcadığını söyledi.

İngilizcenin kolay dil olduğunu ifade eden Aykut, "Köyde 'Yeter ki toplum öğrensin' sloganıyla İngilizce kursu açtım. İlk zamanlarda kursta çocuk grubuna İngilizce öğretirken yetişkinlerden de talep oldu. Yaşlı kadınlardan müthiş ilgi oldu ve 'Öğrenmenin yaşı olmaz' diyerek kursa başlamak istediler." dedi.

- Kursiyerler kursu bir gün bile aksatmıyor

Aykut, şöyle devam etti:

"Köydeki yaşlılar gelip, 'Madem böyle kurs var, çocuklar ve gençler öğreniyor, neden biz de öğrenmeyelim' diyerek kursa katılım sağladılar. Bir gün bile aksatmadan kursu yürüttüler. Niçin öğrenmek istiyorsunuz? diye sorduklarımız da 'Çocuklarımız, torunlarımız İngilizce öğreniyor, evde ödev yaparken bir şeye takıldıklarında bize sorduklarında yabancı kalıyorduk. En azından onlara yardımcı oluruz. Zamanında okuyamadık, içimizde kaldı, biz de şimdi öğrenelim' dediler. Ben de 'Yeter ki toplum öğrensin' diyerek onlara İngilizce öğretmeye başladım."

Köylülerden 41 yaşındaki Gülsen Demirkaya da köyünde açılan İngilizce kursunun iyi bir fırsat olduğunu ifade ederek, "Öğrenciyken İngilizce dersini çok severdim, biraz da olsa aklımda bir şeyler kalmıştı ama bu yeterli değildi. Oğlum okuldan gelip İngilizce ödeviyle ilgili bir şeyler sorunca yapamıyorduk, böyle bir kurs olunca hemen gelmek istedim. Okulda öğrenemediklerimi öğrenmek ve oğluma ödevlerinde yardımcı olabilmek için kursa geldim." ifadesini kullandı.

- "Dil öğrenen çocuğuna, torununa destek olur"

Köylülerden 71 yaşındaki Kızbez Yıldız da şöyle konuştu:

"Buraya İngilizceyi öğrenmek için geldim. Bir dil bir insandır. İstiyorum ki köyümüzde İngilizce öğrenmeyen kalmasın. Öğrenmenin yaşı yok, herkes gelip bir şeyler öğrensin, bilmenin zararı olmaz. Dil öğrenen çocuğuna, torununa destek olur. Ben ilkokul mezunuyum, eskiden imkanımız yoktu, okuyamadık. Okusak daha faydalı insanlar olurduk ama okuyamadık. Şimdi imkan var herkes İngilizce, Almanca öğrensin. Köyde böyle güzel bir hocamız var, ona çok teşekkür ediyorum."

- Köylüler tek tek kapıları çalınıp derse çağrıldı

Köy muhtarı Şahin Demirkaya da projeyi beğenip destek olduğunu anlatarak, "Hocamıza destek olmak için köyde evlerin kapısını tek tek çalarak böyle bir projemiz olduğunu söyledik, onlar da bu projeden memnun olup çocuklarını kursa gönderdi. Yaklaşık 20-25 öğrencimiz kursa gelmeye başladı. Sonra gençlerden talep oldu. Daha sonra kadınlarımızın çabalarını gördük, büyük bir hevesle İngilizce öğrenmek istediler ve onlar içinde bir saatlik program oluşturdu ve ders verilmeye başladı." dedi.

Kursun çok yararlı olduğunu söyleyen Demirkaya, "Yetkililerden bir isteğim var, Ömer Aykut hocamız üniversite eğitimi alıyor ve okulu açılınca gidecek ve buradaki İngilizce eğitimi yarım kalacak. Okulumuza bu eğitimler için İngilizce öğretmeni verirlerse çok iyi olur, bu eğitim de yarıda kalmamış olur." şeklinde konuştu.

Kursun Ömer Aykut'un üniversite eğitimi başlayana kadar süreceği belirtildi.