80 arama kurtarma uzmanı İstanbul’a sevk edildi
İstanbul’da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 4 ilden 80 AFAD arama kurtarma uzmanının İstanbul’a sevk edildiği belirtildi.
Genel 26.09.2019, 15:28
AFAD’dan yapılan açıklamada "Olası ihtiyaca karşı AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliği’ne destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar’daki dört AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nden 80 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, İstanbul’a sevk edildi. Haberleşme hatlarındaki sorunun giderilmesi için yürütülen çalışma ise sürüyor" denildi.(İHA)
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