Son Dakika
Şanlıurfa Valisi Erin, “Terörün kökünü kazımak istiyoruz“
Barış Pınarı Harekatı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
YPG/PKK sivilleri hedef alıyor
Akçakale'ye havan mermisi düştü
"Barış Pınarı Harekatı’nda 109 terörist etkisiz hale getirildi"
Barış Pınarı Harekatı 2.nci gününde

9 aylık Muhammed bebek YPG/PKK'nın kurbanı oldu

Şanlıurfa Valiliği, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılar sonucu biri bebek 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirdi.

Genel 10.10.2019, 17:33 10.10.2019, 17:54
9 aylık Muhammed bebek YPG/PKK'nın kurbanı oldu
banner63

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılar sonucu biri bebek 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine isabet ettiği hatırlatıldı.

Saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş'in yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşın da yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların, Akçakale Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

#Şanlıurfa #Barış Pınarı Harekatı #akçakale #açıklama #valilik
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@