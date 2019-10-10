9 aylık Muhammed bebek YPG/PKK'nın kurbanı oldu
Şanlıurfa Valiliği, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılar sonucu biri bebek 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirdi.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılar sonucu biri bebek 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine isabet ettiği hatırlatıldı.
Saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş'in yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşın da yaralandığı kaydedildi.
Yaralıların, Akçakale Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.
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