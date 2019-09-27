Flaş Haber9 ilçede 14 okul tatil edildi
9 ilçede 14 okul tatil edildi
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada hasar ihbarında bulunulan 55 okulun tamamının kontrol edildiği, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 14 okulda 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.
Genel 27.09.2019, 10:14 27.09.2019, 10:21
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada hasar ihbarında bulunulan 55 okulun tamamının kontrol edildiği, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 14 okulda 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.
GÜN SÜREYLE TATİL EDİLEN OKULLAR İSE ŞÖYLE
Sultangazi
İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu
Gaziosmanpaşa
Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
Bahçelievler
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Yenibosna Ortaokulu
Büyükçekmece
Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
Silivri
Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu
Arnavutköy
Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
Küçükçekmece
Tahsin Banguoğlu İlkokulu
Nergiz Anaokulu
Atatürk Kız MTAL
Kanarya Ortaokulu
Maltepe
Halit Armay Anadolu Lisesi
Çatalca
Arif Nihat Asya MTAL
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|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
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|8. Villarreal
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|8
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|6
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|6
|6
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|6
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