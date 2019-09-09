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9 ilde çıkan orman yangınlarının tamamı söndürüldü
ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığından, dün Adana, Bursa, Amasya, Kahramanmaraş, Antalya, Zonguldak, Kastamonu, Mersin ve Muğla'da çıkan orman yangınlarının tamamının söndürüldüğü bildirildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,...
Genel 09.09.2019, 00:20 09.09.2019, 00:31
ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığından, dün Adana, Bursa, Amasya, Kahramanmaraş, Antalya, Zonguldak, Kastamonu, Mersin ve Muğla'da çıkan orman yangınlarının tamamının söndürüldüğü bildirildi.
Adana, Bursa, Amasya, Kahramanmaraş, Antalya, Zonguldak, Kastamonu, Mersin ve Muğla'da çıkan yangınların tamamen söndürüldüğünün kaydedildiği açıklamada, "Yangın yerlerinde soğutma çalışmaları devam ederken, mevsim koşulları ve rüzgar gibi etkenlerde göz önünde bulundurularak, ormanlar 7/24 esasına göre ekiplerimizce gözetim altında tutulmaktadır." ifadelerine yer verildi.
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