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9 ilde çıkan orman yangınlarının tamamı söndürüldü

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığından, dün Adana, Bursa, Amasya, Kahramanmaraş, Antalya, Zonguldak, Kastamonu, Mersin ve Muğla'da çıkan orman yangınlarının tamamının söndürüldüğü bildirildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,...

Genel 09.09.2019, 00:20 09.09.2019, 00:31

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığından, dün Adana, Bursa, Amasya, Kahramanmaraş, Antalya, Zonguldak, Kastamonu, Mersin ve Muğla'da çıkan orman yangınlarının tamamının söndürüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü Yangınla Mücadele Ekiplerince dün 9 ilde çıkan yangınlarına ortalama 12 dakikada ilk müdahalenin gerçekleştirildiği belirtildi.

Adana, Bursa, Amasya, Kahramanmaraş, Antalya, Zonguldak, Kastamonu, Mersin ve Muğla'da çıkan yangınların tamamen söndürüldüğünün kaydedildiği açıklamada, "Yangın yerlerinde soğutma çalışmaları devam ederken, mevsim koşulları ve rüzgar gibi etkenlerde göz önünde bulundurularak, ormanlar 7/24 esasına göre ekiplerimizce gözetim altında tutulmaktadır." ifadelerine yer verildi.

#Orman Genel Müdürlüğü #Tarım ve Orman Bakanlığı
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