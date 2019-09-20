AA, 100 yıllık habercilik deneyimini meslek liselerine aktaracak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Anadolu Ajansı (AA) arasında, meslek liselerindeki gazetecilik, radyo televizyon, grafik, fotoğraf, halkla ilişkiler bölümü öğretmenlerinin ve öğrencilerinin yeterliliklerinin artırılmasına yönelik mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Anadolu Ajansı arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü", AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu'nun katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığında imzalandı.

Özkaya, törendeki konuşmasında, köklü, yeniliklere açık ve dinamik bir kuruluş olan Anadolu Ajansında, hem Türkiye'nin enerjisini hem de Türk insanının potansiyelini ve dünya vizyonunu ortaya koyabilecek işlere imza atıldığını anlattı.

Bu kapsamda, bu vizyonun yayılması hedefiyle 2011'de Haber Akademisinin kurulduğunu hatırlatan Özkaya, bu hedef doğrultusunda kurumlarla karşılıklı bilgi paylaşımını çok önemsediklerini vurguladı.

Özkaya, MEB ile AA arasında imzalanan protokole ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AA Haber Akademisinin insan yetiştirme ve Türkiye'deki eğitim kalitesine katkıda bulunma hedeflerinin en güzel, verimli ürünlerinden biri bu anlaşma olacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız bu iş birliği, bize de yeni açılımlar getirecek. İş birliği anlaşması ile AA'daki habercilerin, kameraman ve foto muhabirlerinin birikiminin ilgili alanlarda eğitim alan gençlerin istifadesine sunulması hedefleniyor. Bunun çok doğurgan bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz. İnsana yatırım, en büyük yatırım. AA da insan odaklı çalışmaları çök önemsiyor. Bu çerçevede AA'nın isimsiz kahramanlarının meslekteki birikimini teorik anlamda paylaşabileceği düzlem oluşacak."

AA'nın 100 ülkede yapılanması bulunduğuna işaret eden Özkaya, "Anadolu Ajansı bu birikimi, kendi içinde tutuyordu. Bu protokol, habercilikteki birikimimizi dışarıya yayma fırsatı da sağlayacak." dedi.

- "Tohumun yeşermesini hep birlikte göreceğiz"

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ise "Protokol ile AA'nın 100 yıllık habercilik birikimi, meslek liselerinde gazetecilik eğitimi alan öğrencilere aktarılacak." dedi.

AA'nın öğretmenlere ve öğrencilere yönelik ayrı ayrı katkılarının olacağını dile getiren Numanoğlu, şöyle konuştu:

"Bu bir tohum. Bunun yeşermesini hep birlikte göreceğiz. Bunun kalıcı bir adım olmasını ayrıca çok önemsiyoruz. AA gibi köklü bir kuruluşla yaptığımız iş birliği ile meslek liselerinde gazetecilik bölümlerindeki öğretmen ve öğrencilerimize çok önemli bir fırsat doğdu. Gazetecilik bölümü öğrencilerinin mezuniyetlerinden 2 yıl önce AA'da beceri eğitimi almalarına imkan verecek bir protokol imzalıyoruz. Böylece öğrencilerimiz, AA'nın yerleşik kültürünü öğrenme imkanına kavuşacak. Bununla birlikte gazetecilik alanı öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini AA'nın birimlerinde sağlayabilecekleri iş birlikleri ortaya çıkmış olacak."

Numanoğlu, protokolün ileride uluslararası alanda öğrenci ve öğretmen değişim programlarını da kapsayacak şekilde geliştirilebileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, Numanoğlu ve Özkaya MEB ile AA arasında eğitimde iş birliği protokolünü imzaladı.

- AA'nın uzmanları da derslere girecek

MEB ile AA arasında imzalanan eğitim iş birliği protokolü kapsamında, alan öğretim programının uygulanmasında AA uzmanlarının özellik arz eden derslere girmesine ihtiyaç duyulması halinde destek verilecek.

Alan öğretmenlerine, hizmet içi eğitim ve iş başı eğitimleri düzenlenecek. AA'nın belirleyeceği gerçek iş ortamlarında, alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim almaları ve staj yapmaları sağlanacak.