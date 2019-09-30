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AA Avrupalı Türklerin hikayelerini anlatacak

- Anadolu Ajansı, ilk göçlerden başlayarak Avrupa'da Türklerin yaşadıkları zorlukları, yıllar içinde değişen yaşam koşullarını, eski ve yeni neslin eğitim, iş hayatı ve başarı hikayelerini aktaracak

Genel 30.09.2019, 14:27
AA Avrupalı Türklerin hikayelerini anlatacak

BRÜKSEL (AA) - Anadolu Ajansı (AA), AvrupaTürklerin hikayelerini aboneleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

AA, ekim ayı boyunca Avrupa Editörlüğü tarafından hazırlanan "Anadolu'dan Avrupa'ya İnsan Hikayeleri" başlıklı haber paketi servis edecek.

Pakette, Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan Türklerin hikayeleri, fotoğraf ve görüntülü röportajlarla abonelere sunulacak.

Ayrıca haberler, internet ve sosyal medya hesaplarından takipçilere ulaştırılacak.

Röportajlar, Türklerin yoğunluklu yaşadığı Fransa, Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde gerçekleştirilecek.

Avrupa'da ilk geçlerden başlayarak Türklerin çektiği zorluklar ile yaşam koşulları ve anılarını içeren röportajlar, aynı zamanda eğitim hayatı, iş imkanları ve başarı hikayelerini de yansıtacak.

- Göçmenlikten Avrupalı Türklüğe

İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa kıtasında ortaya çıkardığı demografik tahribat nedeniyle göçe kapısını açmak zorunda kalan Avrupalı ülkeler, iş piyasalarındaki boşluğu doldurmak için yüzünü genç nüfus açısından zengin Türkiye'ye çevirdi.

Düzensiz göçü engellemek için bu çerçevede 1960'lı yıllarda Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa ve İsveç gibi bazı ülkelerle Türkiye arasında anlaşmalara imza atıldı.

Böylelikle ilk olarak 1960'ların başında Türkler anlaşma kapsamında Almanya'ya işçi olarak göç etmeye başladı.

İlk etapta, Avrupalı ülkeler, Türk işçileri "geçici" olarak ülkelerine almış olsa da uluslararası alandaki farklı gelişmeler ve ekonomik durum işçilerin kalıcı olduğunu gösterdi ve "aile birleşimi" kavramı gelişti.

Genellikle tek başına işçi olarak Avrupa'ya giden erkekler, ailelerini yanına almaya başladı ve böylelikle Türklerin Avrupa'daki kalıcı varlığı şekillenmeye başladı.

Halihazırda farklı Avrupa ülkelerinde yaklaşık 4 milyon Türk bulunuyor.




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