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AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini'den Başçeri ve Uluçay'a ziyaret

- AA Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve AA KKTC Temsilciliğini ziyaret etti

Genel 05.09.2019, 20:49
AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini'den Başçeri ve Uluçay'a ziyaret

LEFKOŞA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ziyaretlerde bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere KKTC'de bulunan Pirtini, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'a nezaket ziyaretlerinde bulundu.

Pirtini, ilk olarak Büyükelçi Başçeri'yi makamında ziyaret ederek, Başçeri'ye AA'nın yapısı ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Ajans olarak KKTC'yi Türkiye'den ayrı görmediklerini söyleyen Pirtini, özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarının takipçisi olduklarının altını çizdi.

Büyükelçi Başçeri, AA'nın çok değerli bir kurum olduğu ifade ederek, hem Kıbrıs hem de diğer bölgelerdeki çalışmalarını ilgiyle takip ettiğini belirtti.

- Meclis Başkanı Uluçay'a ziyaret

Pirtini, daha sonra KKTC Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Uluçay'ı makamında ziyaret etti. Kurum olarak Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki olayları ilgiyle takip ettiklerini vurgulayan Pirtini, Kıbrıs Türkünün haklarını en iyi şekilde elde etmesi temennisinde bulundu.

Başkan Uluçay ise AA'nın global anlamda etkin bir yayın kuruluşu ve doğru haberin de adresi olduğunu kaydetti. Uluçay ayrıca KKTC'de yürütülen kültür, sanat ve spor faaliyetleri hakkında Pirinti'ye bilgi verdi.

Pirtini, daha sonra Lefkoşa'da Kumsal mevkisinde yer alan Barbarlık Müzesi'ni ziyaret ederek 1963'de Kanlı Noel olarak adlandırılan olaylar sırasında katledilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğu için dua etti.

Öte yandan Pirtini, AA'nın KKTC Temsilciliğini de ziyaret ederek ajansın Ada'daki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

#AA #kktc #Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini #ziyaret
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