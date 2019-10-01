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AA'nın Arnavutça yayını 5 yaşında

- 1 Ekim 2014'te hayata geçirilen Arnavutça yayını 5. yılını geride bıraktı

Genel 01.10.2019, 10:29
AA'nın Arnavutça yayını 5 yaşında
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ÜSKÜP (AA) - Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl vizyonu kapsamında 1 Ekim 2014'te hayata geçirdiği Arnavutça yayını 5. yılını doldurdu.

Türkiye'nin küresel anlamda artan etkinliğine paralel olarak, AA tarafından başlatılan çok dilli yayıncılık adımları kısa sürede meyvelerini verdi.

Yayın merkezini 9 Kasım 2015'te Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te açan Arnavutça yayını, 5 yılda bölge medyasındaki büyük bir boşluğu doldurarak önemli bir başarı gösterdi.

Açıldığı günden itibaren Balkanlar, Türkiye ve dünyadan 84 binin üzerinde haber, 41 binin üzerinde foto galeri ve 21 binin üzerinde görüntü yayımlayan Arnavutça servisi, bu süre zarfında Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'taki en önemli haber kaynakları arasına girdi.

Başkent Üsküp'te Makedonca yayınıyla faaliyet gösteren Arnavutça servisine bölge medyası büyük ilgi göstermeye devam ediyor.

Üsküp merkezli Arnavutça servisinin haberleri her gün 50 civarında Arnavut medyası tarafından kullanılıyor.

AA, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Fransızca, Boşnakça-Hırvatça-Sırpça (BHS), Rusça, Kürtçe, Arnavutça, Makedonca, Farsça, Endonezce ve İspanyolca dillerinde yayın yapıyor.


#anadolu ajansı #Arnavutça #arnavutluk #balkanlar #Kosova #Kuzey Makedonya #Makedonca #Üsküp
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