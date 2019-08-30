Son Dakika
“Bagajlarında ne varsa ortaya dökmelerinde fayda var”
Çavuşoğlu: “Ruslar, rejimin saldırmayacağına dair garanti verdi”
Yemen’deki saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti
Çeşme’de gezi teknelerinden zafer turu
Yüz nakli heyecanı saran Leyla, öğretmen olmak istiyor
Rusya’dan İdlib’de ateşkes kararı
Bombalardan kaçan binlerce Suriyeli sınıra dayandı
İlber Ortaylı, Kırkağaç’ta zeytinlik satın aldı
Sakaryalı Afra Adıyaman, Avrupa Şampiyonu oldu
Tarım işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

AB ile İngiltere, "Brexit müzakerelerini" yoğunlaştıracak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin birlikten ayrılma tarihi olan 31 Ekim yaklaşırken, taraflar arasındaki teknik müzakerelerin yoğunlaştırılacağını açıkladı.AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, günlük basın toplantısında,...

Genel 30.08.2019, 13:01
AB ile İngiltere,

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin birlikten ayrılma tarihi olan 31 Ekim yaklaşırken, taraflar arasındaki teknik müzakerelerin yoğunlaştırılacağını açıkladı.

AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, günlük basın toplantısında, İngiltere'nin talebi üzerine taraflar arasındaki teknik müzakerelerin gelecek haftadan itibaren yoğunlaşacağını bildirdi.

"Her zaman kapımızın açık olduğunu söyledik." diyen Andreeva, "Tutumuzda bir değişiklik yok, öncelikli olarak İngiliz hükümetinden ayrılık anlaşmasıyla uyumlu olacak somut teklifler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Hükümet, Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda üç kez reddedilmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

#ab #brexit #İngiltere
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:38
Güneş 06:07
Öğle 12:54
İkindi 16:36
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@