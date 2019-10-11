AB Konseyi Başkanı Tusk Güney Kıbrıs'ta
LEFKOŞA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, bugün Güney Kıbrıs'a geldi.Rum basınında çıkan haberlere göre, Tusk, ziyaret kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.Görüşmenin...
LEFKOŞA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, bugün Güney Kıbrıs'a geldi.
Rum basınında çıkan haberlere göre, Tusk, ziyaret kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tusk, GKRY'nin ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgede, Türkiye'nin yürüttüğü sondaj çalışmalarına karşı Rum yönetimiyle tam dayanışma içinde olduklarını göstermek için bu ziyareti yaptıklarını söyledi.
"Avrupa Konseyi, bu illegal aktiviteleri şiddetle kınadı." ifadesini kullanan Tusk, Türkiye'ye, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu.
Rum Lider Anastasiadis ise Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "GKRY'nin deniz yetki alanlarında son dönemde yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin sözde münhasır ekonomik bölgede yürüttüğü faaliyetlerle ilgili Tusk'u bilgilendirdiğini" kaydetti.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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