AB liderlerinden Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un üyeliğine güçlü destek
- AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve 1 Kasım'da görevi devralacak Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AP Başkanı David Sassoli ortak bir mektup kaleme aldı - Mektupta üye ülke liderlerine Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un üyelik müzakerelerinin başlatılması çağrısında bulunuldu
BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) kurumlarının liderleri, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la üyelik müzakerelerinin açılmasını talep etti.
Mevcut AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve 1 Kasım'da görevini devralacak Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, ortak bir mektup kaleme alarak üye ülke liderlerine Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la üyelik müzakerelerinin başlatılması çağrısında bulundu.
Mektupta, AB'nin "stratejik bir seçimle" karşı karşıya olduğunun altı çizilerek, "AB'nin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la üyelik müzakerelerini açıp açmaması, birliğin sözünü tutup tutmadığını ve geleceğe yönelip yönelemeyeceğini test edecek." ifadelerine yer verildi.
- "Müzakereleri başlatmanın tam zamanı"
"Kuzey Makedonya ve Arnavutluk onlardan istenilenleri yerine getirdi." vurgusu yapılan mektupta "İki ülkeyle üyelik müzakerelerini başlatmanın şimdi tam zamanı olduğunu düşünüyoruz." ifadesi kullanıldı.
AB liderleri 17-18 Ekim'de Brüksel'de bir araya gelecek. Mevcut AB yönetiminin son kez düzenleyeceği zirvede, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un üyelik sürecine ilişkin önemli gelişmelerin olması bekleniyor.
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