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AB ülkeleri düzensiz göçe çözüm arıyor

- AB ülkelerinin ilgili bakanları, düzensiz göçle mücadeleyi görüşmek için Lüksemburg'da buluştu - AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Dimitris Avramopoulos: - "Akdeniz'de mevcut durumu sürdüremeyiz. Geçici değil, kalıcı mekanizmalara ihtiyacımız var"

Genel 08.10.2019, 11:12
AB ülkeleri düzensiz göçe çözüm arıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin ilgili bakanları, göç akınına kalıcı çözüm bulmak için Lüksemburg'da bir araya geldi.

Göç ve güvenlik konusunun ele alınacağı AB Adalet ve İçişleri Konseyi için Lüksemburg'da bulunan AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Dimitris Avramopoulos, toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Avramopoulos, toplantıda İtalya, Almanya, Fransa ve Malta'nın geçen ay düzensiz göçle mücadele için teklif ettiği "geçici yeni dağıtım sisteminin" görüşüleceğini belirtti.

- "Mevcut durumu sürdüremeyiz"

Tüm üye ülkelerin daha fazla dayanışma göstermesi ve sorumluluk alması gerektiğine işaret eden Avramopoulos, "Akdeniz'de mevcut durumu sürdüremeyiz. Geçici değil, kalıcı mekanizmalara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Avramopoulos, "Bu durumdan hoşnut olsanız da olmasanız da göç, önemli bir küresel konu olmaya devam edecek." vurgusunu yaptı.

Göçün yerel siyasette tartışma konusu haline getirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Avramopoulos, Avrupa düzeyinde bir çözümün önemine işaret etti.

- Malta girişimi

AB, İtalya, Almanya, Fransa ile AB Dönem Başkanı sıfatıyla Finlandiya, geçen ay Malta'nın başkenti Valletta'da "mini" düzensiz göç zirvesinde bir araya gelmişti.

Zirvede düzensiz göçmenlerin "geçici yeni dağıtım sistemiyle" üye ülkelere yerleştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.


#ab #AB Göç İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos #göç #Malta
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