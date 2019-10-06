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"AB ülkeleri nükleer anlaşmadan çıkacak konumda değil"
- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "AB ülkeleri nükleer anlaşmadan çıkacak konumda değildir. Hukuki açıdan da böyle bir hakları yok"
Genel 06.10.2019, 15:40
TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin nükleer anlaşmadan çıkacak konumda olmadıklarını ve böyle bir haklarının bulunmadığını söyledi.
Zarif, İran Meclisi Haber Ajansında (ICANA) yer alan açıklamasında, nükleer anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulundu.
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