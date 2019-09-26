Son Dakika
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail’e teslim olmayacağız"
Basketbol: 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in
İstanbul'daki deprem sonrası Açıklama: "Yarın okullarımız açık olacak"
ByLock kullanan avukata hapis
Isparta’ya şehit ateşi düştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Okullarımız yarın açık, öğrencilerimizi bekliyoruz"

Abbas'tan İsrail'e "ilhak" uyarısı

- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: - "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ile yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmesi durumunda yapılan tüm anlaşmalar geçersiz olur"

Genel 26.09.2019, 22:39
Abbas'tan İsrail'e

NEW YORK (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ile yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmesi durumunda İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların geçersiz olacağını söyledi.

Abbas, ABD'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun İsrail'in saldırganlığına ve Filistinlilere yönelik ihlallerine karşı sorumluluğunu üstlenmesi zamanının geldiğini belirterek, tüm meşru yollarla işgale karşı direneceklerini ifade etti.

"İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ilhak etmesi durumunda yapılan tüm anlaşmalar geçersiz olur." diyen Abbas, barış müzakereleri için her zaman el uzattıklarını ancak her defasında İsrail'in bunu reddettiğini vurguladı.

İmzalanan anlaşmalara ve uluslararası meşruiyet kararlarına saygı duyması için uluslararası çerçevede İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunan Abbas, ABD ve İsrail'in dayattığı Yüzyılın Anlaşması girişimini de reddettiklerini bildirdi.

Filistin'e dönüşünde Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'te genel seçimlerin yapılması için çağrıda bulunacağını ifade eden Abbas ayrıca 20 Şubat 2018 tarihinde BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu uluslararası barış konferansı çağrısını yineledi.




#filistin
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:33
Öğle 12:45
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@