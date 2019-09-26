Abbas'tan İsrail'e "ilhak" uyarısı
- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: - "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ile yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmesi durumunda yapılan tüm anlaşmalar geçersiz olur"
NEW YORK (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ile yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmesi durumunda İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların geçersiz olacağını söyledi.
Abbas, ABD'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun İsrail'in saldırganlığına ve Filistinlilere yönelik ihlallerine karşı sorumluluğunu üstlenmesi zamanının geldiğini belirterek, tüm meşru yollarla işgale karşı direneceklerini ifade etti.
İmzalanan anlaşmalara ve uluslararası meşruiyet kararlarına saygı duyması için uluslararası çerçevede İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunan Abbas, ABD ve İsrail'in dayattığı Yüzyılın Anlaşması girişimini de reddettiklerini bildirdi.
Filistin'e dönüşünde Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'te genel seçimlerin yapılması için çağrıda bulunacağını ifade eden Abbas ayrıca 20 Şubat 2018 tarihinde BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu uluslararası barış konferansı çağrısını yineledi.
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