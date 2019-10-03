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ABD 28 yıl sonra Somali'deki büyükelçiliğini yeniden açtı
İSTANBUL (AA) - ABD, 1991'de iç savaşın başlaması sonrası kapattığı Somali'deki büyükelçiliğini yeniden açtığını duyurdu. ABD'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 5 Ocak 1991'de kapatılan büyükelçiliğin...
Genel 03.10.2019, 12:39
İSTANBUL (AA) - ABD, 1991'de iç savaşın başlaması sonrası kapattığı Somali'deki büyükelçiliğini yeniden açtığını duyurdu.
ABD'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 5 Ocak 1991'de kapatılan büyükelçiliğin yeniden açıldığı belirtildi.
ABD, geçen yıl ülkede daimi diplomatik temsilciliğini yeniden kurmuştu.
Türkiye ise 1979 yılında faaliyete başlayan ve 1991 yılında çıkan iç savaşın ardından kapattığı büyükelçiliğini 2011'de yeniden açmıştı.
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