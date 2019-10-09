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"ABD Afganistan'da sivilleri öldürdü"
- BM Afganistan Yardım Misyonu: - "ABD uçaklarının, mayısta Afganistan'ın batısındaki Farah ve Nimruz vilayetlerinde uyuşturucu imalathanelerine düzenlediği operasyonda 39 sivil öldü"
Genel 09.10.2019, 14:56
KABİL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), ABD'nin mayıs ayında ülkenin batısına düzenlediği hava saldırısında sivillerin öldüğünü açıkladı.
UNAMA'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD uçaklarının, ülkenin batısındaki Farah ve Nimruz vilayetlerinde mayısta uyuşturucu imalathanelerine yönelik hava operasyonu düzenlediği hatırlatıldı.
Hayatını kaybedenlerden 14'ünün çocuk olduğu aktarılırken, sivillerin hedef alındığı böyle operasyonların kabul edilemeyeceği vurgulandı.
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