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ABD askeri heyeti Birleşik Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret etti
Şanlıurfa Akçakale’deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi’nde ABD askeri heyetinin katılımıyla Fırat’ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge’ye yönelik çalışmalar kapsamında toplantı düzenlendi.
Genel 11.09.2019, 18:24
Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge’ye yönelik çalışmalar kapsamında Akçakale’deki Birleşik Müşterek Harekât Merkezi’nde ABD Askeri Heyetinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. ABD’li heyet dün de Güvenli Bölge faaliyetlerine ilişkin Genelkurmay Karargahı’ndaki toplantıya katılmıştı.(İHA)
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