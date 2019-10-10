ABD Başkanı Trump'tan PKK itirafı
- Donald Trump: - "Barack Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar" - "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti"
Genel 09.10.2019, 23:34
WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanarak, "Barack Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." ifadesini kullandı.
Trump, bugün Beyaz Saray'da, Suriye kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ayrıca YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanan Trump, "Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını da "en kötü hata" olarak nitelendirdi.
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