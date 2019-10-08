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ABD Büyükelçiliği önünde Trump’a tepki eylemi

Başkent’te toplanan bir grup, ABD Büyükelçiliği önünde ABD Başkanı Trump’un açıklamalarına tepki için eylem yaptı.

Genel 08.10.2019, 22:18
ABD Büyükelçiliği önünde Trump’a tepki eylemi
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Başkent’te toplanan bir grup, ABD Büyükelçiliği önünde ABD Başkanı Trump’un açıklamalarına tepki için eylem yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medyadan "Türkiye’yi mahvederim" diyerek savurduğu tehdidi protesto etmek ve Fırat’ın doğusuna başlayan Barış Pınarı Harekâtına destek olmak amacıyla Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, ABD Büyükelçiliği önünde basın açıklaması gerçekleşti.

Reyhan şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’mizin Fırat’ın doğusundaki PKK varlığını yok etmeye yönelik kararlı tutumu dosta güven düşmana korku vermektedir. Türkiye düşmanları afallamış, Türkiye’yi operasyondan vazgeçirmek için her yolu denemeye başlamışlardır. Türkiye’nin kararlılığı sonucu ABD Başkanı Trump, bölgeden çekileceklerini ilan etmiştir. Türkiye, kendisine yönelen PKK terörünü bertaraf etmek için kimseden izin almak zorunda değildir. Özellikle Suriye’deki varlığı tamamen yasa dışı olan ABD, bu konuda Türkiye’ye şart koşacak pozisyonda hiç değildir. Buradan ABD büyükelçiliği önünden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümete sesleniyoruz. Harekatın amacı; sınırı, kapsamı, yönetimi ve akıbeti belirsiz olan bir güvenli bölge değil. PKK/PYD’den temizlemek ve böylece hem Türkiye’nin güvenliğini sağlamak hem de Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak olmalıdır."

(İHA)
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