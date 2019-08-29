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ABD'de 6,3 büyüklüğünde deprem
COOS BAY (AA) - ABD'nin Oregon eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Oregon'un 240 kilometre açığında 6,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Derinliği 5,4...
Genel 29.08.2019, 17:53 29.08.2019, 22:14
COOS BAY (AA) - ABD'nin Oregon eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Oregon'un 240 kilometre açığında 6,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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