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ABD'de 6,3 büyüklüğünde deprem

COOS BAY (AA) - ABD'nin Oregon eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Oregon'un 240 kilometre açığında 6,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Derinliği 5,4...

Genel 29.08.2019, 17:53 29.08.2019, 22:14
ABD'de 6,3 büyüklüğünde deprem
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COOS BAY (AA) - ABD'nin Oregon eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Oregon'un 240 kilometre açığında 6,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Derinliği 5,4 kilometre olan deprem sonrası tsunami uyarısında bulunulmadı.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

#abd #deprem #Oregon
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