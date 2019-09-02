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ABD'de teknede yangın
- Güney California açıklarında bir gezi teknesinde çıkan yangında 33 kişi kayboldu, ölü sayısı henüz tespit edilemedi
Genel 02.09.2019, 17:53 02.09.2019, 19:57
LOS ANGELES (AA) - ABD'nin Güney California açıklarında bir gezi teknesinde çıkan yangında 33 kişiden halen haber alınamadığı, ölü sayısının da henüz belirlenemediği bildirildi.
Ventura İtfaiye Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yangının çıktığı tekneye yerel saatle gece 3 sıralarında müdahale ettiklerini bildirdi.
ABD Sahil Güvenlik Biriminden Matthew Kroll de 20 metre uzunluğundaki dalış teknesinde güvertenin üzerinde uyuyan 5 mürettebatın kurtarıldığını, güverte altında kalan 33 kişiden halen haber alınamadığını aktardı.
Sahil Güvenlik ekipleri, helikopterler, küçük tekneler ve devriye botlarıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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