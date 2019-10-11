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ABD Dışişleri Bakanlığından "harekatı onaylamıyoruz" açıklaması

- Bakanlıktan üst düzey bir yetkili Türkiye'nin Güney sınırıyla ilgili ulusal güvenlik kaygılarını anladıklarını, ancak Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı'nı onaylamadıklarını belirtti - Yetkili, Başkan Donald Trump'ın, Türkiye ve YPG/PKK arasında "ara buluculuk" yapmak için bir yol bulmaya çalıştığını ifade etti - Bakanlık yetkilisi: - "DEAŞ ile mücadele kapsamında alanda ortaklara ihtiyacımız var. Bu ortak, PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin ağırlıkta olduğu SDG güçleridir. Tabii ki bu durum, 35 yıldır PKK'nın düzenlediği korkunç terör saldırıları sebebiyle acı çeken Türkiye için sorun teşkil ediyor"

Genel 11.10.2019, 06:20
ABD Dışişleri Bakanlığından

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Güney sınırıyla ilgili ulusal güvenlik kaygılarını anladıklarını, ancak Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonunu onaylamadıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, medya mensuplarının katıldığı bir telekonferansta Kuzey Suriye'deki gelişmelere ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin sınır güvenliğine yönelik endişeleri olduğunu ve bu kapsamda Ankara ile uzun zamandır iletişim içinde olduklarını belirten yetkili, Türkiye'nin söz konusu endişelerini anladıklarını ancak diğer yandan DEAŞ terör örgütü ile mücadele kapsamında Suriye'de ortağa ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti.

Yetkili şunları söyledi:

"DEAŞ ile mücadele kapsamında alanda ortaklara ihtiyacımız var. Bu ortak, PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin ağırlıkta olduğu SDG güçleridir. Tabii ki bu durum, 35 yıldır PKK'nın düzenlediği korkunç terör saldırıları sebebiyle acı çeken Türkiye için sorun teşkil ediyor. Yani Türkiye'nin haklı endişeleri var ancak bu askeri harekat, DEAŞ ile mücadele eden ve birçoğu o bölgenin insanı olan SDG mensuplarına zarar veriyor. Ayrıca tüm bölgede istikrarsızlık ve güvensizlik oluşturuyor. Bu sebeple Türkiye'nin söz konusu askeri harekatını kesinlikle onaylamıyoruz."

Öte yandan, NATO üyesi olan Türkiye'nin düzenlediği operasyona askeri olarak müdahale edilmeyeceğini ifade eden yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine atıfta bulunarak, Türkiye'nin belirtilen bölgelerin dışına çıkması, sivil ölümlerine sebebiyet vermesi veya insan hakları ihlallerinde bulunması durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşacağını savundu.

- Bölgedeki DEAŞ'lı tutuklular

YPG/PKK'nın hala DEAŞ militanlarının bulunduğu hapishaneleri kontrol ettiğini belirten yetkili, Türkiye tarafından düzenlenen askeri harekatın söz konusu hapishanelerin güvenliğine tehdit oluşturduğunu öne sürerek, "Bu Başkan Trump için de bir endişe teşkil ediyor. Bu endişemizi Türklere ilettik. Kendilerinden bu tür hapishanelerin bulunduğu bir alanı devralmaları durumunda, tutuklular için sorumluluk üstleneceklerine dair üst düzey taahhütler aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin faaliyet göstereceği 30 kilometre derinliğindeki söz konusu alanlarda DEAŞ'lıların tutulduğu birkaç hapishanenin bulunduğunu aktaran yetkili, toplam 10 bin civarındaki tutuklu DEAŞ militanlarının yüzde 15'lik bir kısmının bu hapishanelerde tutulduğunu da ifade etti.

- ABD'den "ara buluculuk" çalışması

Diğer yandan Bakanlık yetkilisi, Türkiye'nin başlattığı operasyonun durdurulması ve YPG/PKK tarafından Türkiye'ye yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi için birtakım çalışmalar yaptıklarını belirterek, Trump'ın, terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG ve Türkiye arasında "ara buluculuk" yapmak ve ateşkes sağlayabilmek için bir yol bulmaya çalıştığını söyledi.


#Barış Pınarı Harekatı #ABD Dışişleri Bakanlığı #- Terör örgütü YPG/PKK #türkiye
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