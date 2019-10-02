ABD Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Orgeneral Wilson İncirlik'te

ADANA (AA) - ABD Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Orgeneral Stephen Wilson, Adana İncirlik'te konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Kanat Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Üssün resmi internet sitesindeki bilgilere göre, Orgeneral Wilson'ı Türk ve ABD'li askeri yetkililer karşıladı.

İki günlük ziyaretinde üsteki birimleri gezen Wilson, personelin moral durumu, hazırlık ve sağlık konularında yapılan çalışmalar hakkında askeri yetkililerden bilgi aldı.

Üste görevli personelle de bir araya gelen Wilson, göreve hazır olma, dayanıklılık ve personelin görevinin önemine değindiği bir konuşma yaptı.

Wilson'un ziyaretinin, ABD Hava Kuvvetlerine ait tesislere yapılan ziyaretler kapsamında olduğu kaydedildi.