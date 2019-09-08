ABD ile ilk ortak kara devriyesinin tamamlanması

ANKARA (AA) - Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusundanin tesisi için(TSK) ilepersonelinin ilk müştereknin tamamlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi." ifadeleri kullanıldı.