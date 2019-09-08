ABD ile ortak devriye
- DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins: - "Bugün Amerikan ve Türk askerleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik mekanizması içinde ortak devriye görevi icra etmiştir. Müttefiklerimiz, YPG unsurlarının gönüllü olarak terk ettiği yerlerdeki YPG mevzilerinin ve bölgelerinin ortadan kaldırılmasına birinci elden tanıklık etmiştir"
WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, Türk ve Amerikan askerlerinin icra ettiği ortak devriye görevine ilişkin, "Müttefiklerimiz, YPG unsurlarının gönüllü olarak terk ettiği yerlerdeki YPG mevzilerinin ve bölgelerinin ortadan kaldırılmasına birinci elden tanıklık etmiştir." iddiasında bulundu.
Caggins, Türkiye ile ABD'nin icra ettiği ortak devriye göreviyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Amerikan ve Türk askerleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik mekanizması içinde ortak devriye görevi icra etmiştir. Müttefiklerimiz, YPG unsurlarının gönüllü olarak terk ettiği yerlerdeki YPG mevzilerinin ve bölgelerinin ortadan kaldırılmasına birinci elden tanıklık etmiştir." ifadelerini kullandı.
PKK/YPG unsurlarının "gönüllü olarak" bazı bölgeleri nasıl ve ne zaman terk ettiğine ilişkin detaya girmeyen Caggins, "Bugünkü devriye görevi, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerine cevap verme amacımıza olan bağlılığımızı göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.
- MSB'den ortak devriye açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin tesisinin takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla, havadan ve karadan ortak devriyelere gelecek günlerde de devam edileceğini bildirmişti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5-7 Ağustos'ta ABD heyetiyle varılan mutabakat çerçevesinde, Güvenli Bölgenin tesisine, belirlenen takvim çerçevesinde planlandığı gibi devam edildiği belirtilmişti.
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