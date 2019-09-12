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ABD ile Türkiye Suriye’nin kuzeyinde ortak hava devriyesini gerçekleştirildi

Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye’ye ait helikopterler Suriye’nin kuzeyinde 4’üncü hava devriyesini gerçekleştirdi.

Genel 12.09.2019, 12:32 12.09.2019, 12:52
ABD ile Türkiye Suriye’nin kuzeyinde ortak hava devriyesini gerçekleştirildi

Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye’ye ait helikopterler Suriye’nin kuzeyinde 4’üncü hava devriyesini gerçekleştirdi.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde ABD ile Türkiye tarafından oluşturulma çalışmaları devam eden Güvenli Bölge ile ilgili 4’üncü hava devriyesi bugün düzenlendi. Suriye’nin kuzeyinden havalanan 2 ABD helikopteri Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi. Buradan da havalanan Türkiye’ye ait 2 helikopter ABD helikopterleriyle devriye görevine başladı. Suriye’nin Telabyad kentinin üzerinden geçen 4 helikopter Resulayn kentine doğru gitti. Helikopterler yaklaşık yarım saat süren devriye görevinin ardından yeniden Telabyad üzerinde gezindi. Bir süre burada uçan helikopterler Türkiye tarafına geçti. Türk helikopterleri Akçakale ilçe Jandarma Komutanlığına inerken ABD’ye ait helikopterler ise yeniden Suriye’ye döndü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#suriye #türkiye #abd #Güvenli Bölge
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