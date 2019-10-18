Son Dakika
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek”
Nuri Pakdil vefat etti
Tel Abyad’da Ermeni kilisesi güvende
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde EYP ve tuzaklayıcılar temizlenmeye başladı
Binlerce kişi Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi

ABD ile Türkiye’nin anlaşmasının ardından Tel Abyad sınırında sessizlik hakim

Türkiye ile ABD’nin güvenli bölge konusunda anlaşma sağlamasının ardından Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi ile Suriye’nin Tel Abyad kenti arasındaki sınır hattı sessizliğe büründü.

Genel 18.10.2019, 12:08 18.10.2019, 12:21

Türkiye ile ABD’nin güvenli bölge konusunda anlaşma sağlamasının ardından Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi ile Suriye’nin Tel Abyad kenti arasındaki sınır hattı sessizliğe büründü.

ABD’li heyet ile Türk heyetin Ankara’daki görüşmesinde, güvenli bölgenin kurulması için Fırat’ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nın durdurulması ve PKK/YPG terör örgütünün 120 saat içerisinde bölgeden çekilmesine karar verildi. Anlaşma ile birlikte Tel Abyad sınırında sınırında sessizlik hakim oldu. Uzun süredir askeri hareketliliğin ve çatışmaların yaşandığı Tel Abyad ve sınırdaki Akçakale ilçesi adeta sessizliğe büründü. 17 Ekim Perşembe gününe kadar zaman zaman Tel Abyad’ın güneyini vuran Türk obüsleri ile gece saatlerinden itibaren sınır ötesine atış yapılmadı.

Öte yandan, Tel Abyad kırsalında arızalanan ve uçaksavar taşıyan bir araç, Suriye Milli Ordusu’na ait tankla çekilerek Akçakale’ye getirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#Şanlıurfa #sınır #Tel Abyad #türkiye #abd
Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Ekim 2019
İmsak 05:32
Güneş 06:56
Öğle 12:39
İkindi 15:41
Akşam 18:12
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@