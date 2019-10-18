ABD ile Türkiye’nin anlaşmasının ardından Tel Abyad sınırında sessizlik hakim
Türkiye ile ABD’nin güvenli bölge konusunda anlaşma sağlamasının ardından Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi ile Suriye’nin Tel Abyad kenti arasındaki sınır hattı sessizliğe büründü.
Türkiye ile ABD’nin güvenli bölge konusunda anlaşma sağlamasının ardından Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi ile Suriye’nin Tel Abyad kenti arasındaki sınır hattı sessizliğe büründü.
ABD’li heyet ile Türk heyetin Ankara’daki görüşmesinde, güvenli bölgenin kurulması için Fırat’ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nın durdurulması ve PKK/YPG terör örgütünün 120 saat içerisinde bölgeden çekilmesine karar verildi. Anlaşma ile birlikte Tel Abyad sınırında sınırında sessizlik hakim oldu. Uzun süredir askeri hareketliliğin ve çatışmaların yaşandığı Tel Abyad ve sınırdaki Akçakale ilçesi adeta sessizliğe büründü. 17 Ekim Perşembe gününe kadar zaman zaman Tel Abyad’ın güneyini vuran Türk obüsleri ile gece saatlerinden itibaren sınır ötesine atış yapılmadı.
Öte yandan, Tel Abyad kırsalında arızalanan ve uçaksavar taşıyan bir araç, Suriye Milli Ordusu’na ait tankla çekilerek Akçakale’ye getirildi.
(İHA)
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:32
|Güneş
|06:56
|Öğle
|12:39
|İkindi
|15:41
|Akşam
|18:12
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2