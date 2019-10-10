ABD, İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı
- ABD, Amerikalı gazeteci James Foley'nin 2014 yılında başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer Amerikan vatandaşlarını öldürdüğüne inanılan İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını, El-Hol kampından çıkarıp kendi nezaretine aldı
Genel 10.10.2019, 03:57
NEW YORK (AA) - ABD, Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp gözetimine aldı.
ABD'li yetkililer ''Beatles'' lakaplı DEAŞ militanlarının nereye götürüldüğü bilgisini paylaşmazken, Washington Post gazetesi ise 2 teröristin Irak'taki ABD üssüne götürüldüğünü iddia etti.
Haberde, ABD'nin 2 teröristi Amerika'da yargılamak istediği, ancak militanlardan birisinin ailesinin İngiliz hükümetine oğullarının ABD'ye gönderilmeden İngiltere'de yargılanması için açtığı dava nedeniyle teröristlerin transferlerinin yapılamadığı belirtildi.
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