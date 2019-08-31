ABD, İran tankerini yaptırım listesine aldı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Adrian Darya-1" adlı İran gemisini yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu geminin İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü adlı örgüt yararına petrol taşıdığı iddia edildi.

Açıklamaya göre söz konusu tanker, taşıdığı 2.1 milyon varil İran ham petrolünün, ABD'nin yaptırım listesinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu'na destek sağlamak amacıyla taşındığı gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da söz konusu gemiyle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "İran Dışişleri Bakanı Zarif Adrian Darya-1'in Suriye'ye gitmediği yönünde İngiltere'ye garanti verdi. Ancak biz, söz konusu tankerin Suriye'nin Tartus limanına gittiği yönünde güvenilir bilgilere sahibiz." ifadesini kullandı.

- Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Grace 1" adlı İran tankerini alıkoymuştu. İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almış ancak ABD'deki Columbia Bölge Mahkemesi İran tankerine el koyma kararı çıkarmıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankere serbest bırakıldıktan sonra kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Darya-1" olarak değiştirmişti.