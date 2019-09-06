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ABD Kübalı göçmenlerin ailelerine gönderdiği paraya kısıtlama getirdi
- Göçmenler, ailelerine yalnızca 3 ayda bin dolar gönderebilecek
Genel 06.09.2019, 19:47
WASHINGTON (AA) - ABD, ülkede yaşayan Kübalıların ailelerine gönderdiği para miktarına limit koydu.
ABD Hazine Bakanlığı, Kübalı göçmenlerin ailelerine gönderdiği paranın 3 ayda bin dolarla sınırlandırıldığını açıkladı.
Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yeni kurallar, iki ülkede finans kurumları arasındaki işlemlere kısıtlama getiriyor.
ABD'de Eski Devlet Başkanı Barack Obama, 2009 yılında Kübayla diplomatik ilişkileri düzeltmek yapılan girişimler çerçevesinde Kübalı göçmenlerin aile üyelerine gönderdiği para limitlerini kaldırmıştı.
ABD Başkanı Trump, selefi Barack Obama’nın Küba ile ilişkileri normalleştirme girişimlerinin sadece karşı tarafın menfaatine olduğunu savunarak normalleşme sürecini iptal etmişti.
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