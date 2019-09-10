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ABD'li komutanlarla Ankara'daki görüşme tamamlandı

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki temaslarını tamamladı.

Genel 10.09.2019, 15:31 10.09.2019, 16:55
ABD'li komutanlarla Ankara'daki görüşme tamamlandı
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ANKARA (AA) - ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki temaslarını tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD askeri heyetinin, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na yaptığı ziyaret sona erdi.

Görüşmelere, yarın Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde devam edilecek.

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#ABD askeri heyeti #ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty #ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson #Genelkurmay Başkanlığı #Güvenli Bölge #Milli Savunma Bakanlığı #suriye
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