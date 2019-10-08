Son Dakika
Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan hakkında flaş karar
Dere yatağında silahla vurulmuş halde bulunan genç öldü
Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
Milli sporculardan Başkan Altınok'a ziyaret
Hakkari'de şehit asker için tören

ABD-Meksika sınırında 1 milyon yasa dışı göçmen yakalandı

- Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) Komiserliğini vekaleten yürüten Mark Morgan: - "CBP'nin güney sınırındaki güvenlik eylemleri sonucunda 2019 mali yılında yaklaşık 1 milyon yasa dışı göçmen yakalandı" - "Bu rakamlar, dünya üzerindeki hiçbir göçmenlik sisteminin başa çıkabileceği türden değil"

Genel 08.10.2019, 20:54
ABD-Meksika sınırında 1 milyon yasa dışı göçmen yakalandı
banner63

WASHINGTON (AA) - ABD'de 2019 mali yılında yaklaşık 1 milyon yasa dışı göçmen, Meksika sınırında yakalandı.

Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) Komiserliğini vekaleten yürüten Mark Morgan, Beyaz Saray'da düzenlediği brifingde, göçmenlerle ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl ABD'nin "öngörülemez ve sarsıcı" seviyede yasa dışı göçmen akınına maruz kaldığına işaret eden Morgan, "CBP'nin güney sınırındaki güvenlik eylemleri sonucunda 2019 mali yılında yaklaşık 1 milyon yasa dışı göçmen yakalandı." ifadesini kulandı.

Söz konusu sayının 2018 mali yılına göre yüzde 88 daha fazla olduğunu belirten Morgan, "Bu rakamlar, dünya üzerindeki hiçbir göçmenlik sisteminin başa çıkabileceği türden değil." değerlendirmesinde bulundu.

Morgan ayrıca, ABD'nin Meksika, Guatemala ve El Salvador ile yaptığı iş birliği sonucu yasa dışı göçmen sayısının azaldığına dikkati çekti.


#1 milyon göçmen #abd #meksika
Yorumlar (0)
16°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
İmsak 05:22
Güneş 06:45
Öğle 12:41
İkindi 15:53
Akşam 18:27
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@