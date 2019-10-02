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ABD Merkez Donanma Komutanı Riyad'da

ABD Merkez Kuvvetler Donanma (NAVCENT) Komutanı Koramiral Jim Malloy, Suudi Krallığının savunma kabiliyetini güçlendirmek üzere, başkent Riyad'da temaslarda bulundu.

Genel 02.10.2019, 02:57 02.10.2019, 11:21
ABD Merkez Donanma Komutanı Riyad'da
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WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Kuvvetler Donanma (NAVCENT) Komutanı Koramiral Jim Malloy, Suudi Krallığının savunma kabiliyetini güçlendirmek üzere, başkent Riyad'da temaslarda bulundu.

ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Koramiral Malloy, Suudi Arabistan Kraliyet Donanması Komutanı Koramiral Fahd bin Abdullah el Gafili ile Riyad'da bir araya geldi.

Açıklamada, "Söz konusu ziyaret, 14 Eylül'deki Suudi tesislerine yönelik saldırının ardından, Kraliyet Donanmasının İran'ın saldırganlığına karşı savunma kabiliyetini takviye etmeye ve güçlendirmeye yönelik bölgesel çabalara odaklıydı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malloy, "Bölgesel mevkidaşlarla görüşmek ve yakın hareket etmek, caydırıcılığın tesisi için önemlidir. Suudi Arabistan, bölgesel güvenliği sağlamada kilit bir ortaktır." ifadelerini kullandı.

Malloy, Riyad ziyaretinin, provokasyon ve saldırılara karşı önceden koordinasyon sağlama konusunu değerlendirme açısından da bir fırsat olduğunu kaydetti.

#abd #Koramiral Jim Malloy #Suudi Arabistan
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