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ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı

- Bir alışveriş merkezi civarında düzenlenen saldırıda en az 1 kişi öldü, 10'dan fazla kişi de yaralandı - Polis, iki farklı araç kullanan iki saldırganın yakalanması için şüphelilerin peşine düştü

Genel 31.08.2019, 23:31 01.09.2019, 11:41
ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı

WASHIINGTON (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 1 kişinin öldüğü, 10'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre saldırı, Teksas eyaletinin Midland ve Odessa şehirleri arasındaki bölgede yer alan bir alışveriş merkezi civarında yaşandı.

Söz konusu haberlerde, saldırganların kullandıkları araçlardan etraftaki insanlara rastgele ateş açtıkları bilgisi yer aldı.

Odessa kenti sözcüsü Devin Sanchez, saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10'dan fazla kişinin de yaralandığını ifade etti.

İki farklı araç kullanan iki saldırganın yakalanması için hemen takibe başladıklarını kaydeden Sanchez, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Saldırıyla ilgili olarak yerel halka güvenli yerlerde kalmaları çağrısı yapan polis, Texas Permian Basin Üniversitesinin de geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

#abd #ABDde silahlı saldırı #teksas
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