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ABD'nin yeni BM büyükelçisi görevine başladı

ABD'nin 8 aydır boş olan BM Daimi Temsilciliği görevine atanan Kelly Craf "İnsani krizler ve jeopolitik zorluklarla dolu bir dünyada Amerika'nın güçlü liderliği son derece kritik ve bunu sağlama konusunda kararlıyım" dedi

Genel 12.09.2019, 20:08 12.09.2019, 21:54
ABD'nin yeni BM büyükelçisi görevine başladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin yeni Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, görevine başladı.

8 aydır boş bulunan ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine atanan Craft, güven mektubunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sundu.

BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamalar yapan Craft'ın ilk sözleri Guterres ve ABD Başkanı Donald Trump'a övgüde bulunmak oldu.

Craft, ''İnsani krizler ve jeopolitik zorluklarla dolu bir dünyada Amerika'nın güçlü liderliği son derece kritik ve bunu sağlama konusunda kararlıyım.'' dedi.

Amerikan değerleri ve çıkarlarını savunacağını belirten Kelly Craft, ABD'nin müttefiklerinin yanında olacağını dile getirdi.

Craft, bu sözleriyle yeni görevine, selefi Nikki Haley'e göre daha ılımlı mesajlar vererek başlamış oldu.

ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Ekim 2018'de görevinden istifa edeceğini açıklamış, 2018 yılının sonunda da görevini bırakmıştı.

Trump tarafından bu göreve aday gösterilen eski ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise şubat ayında adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Trump, mayıs ayında ABD'nin Kanada Büyükelçisi Kelly Craft'ı bu göreve aday göstermişti.

#ABDnin yeni BM Daimi Temsilcisi #BM #Kelly Craft
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