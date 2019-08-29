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ABD, Orta Doğu barış planını İsrail seçimlerinden önce açıklamayacak
- ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt: - "Barış planını (ya da bunun bölümlerini) İsrail'deki seçimlerden önce yayımlamamaya karar verdik"
Genel 28.08.2019, 17:41
WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen Orta Doğu barış planını İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak seçimlerden önce açıklamama kararı aldı.
ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış planını (ya da bunun bölümlerini) İsrail'deki seçimlerden önce yayımlamamaya karar verdik." ifadesini kullandı.
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