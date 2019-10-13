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ABD savaş gemisi ’USS Porter’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan geçen ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri ’USS Porter’, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Genel 12.10.2019, 09:51 12.10.2019, 10:15
ABD savaş gemisi ’USS Porter’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan geçen ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri ’USS Porter’, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi’nden bugün saat 07.00’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri ’USS Porter’, saat 08.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

36 Millik Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik Botunun refakat ettiği gemi Marmara denizine yol aldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#uss porter #çanakkale boğazı
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