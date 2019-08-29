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ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması

- ABD Savunma Bakanı Mark Esper: - "(Türkiye’nin F-35 programına tekrar kabulü) Bunun için S-400 programından tamamen çıkacaklar ve onları (S-400'leri) ülkenin dışına çıkaracaklar. O zaman bunu değerlendirebiliriz" - "(Türkiye'nin S-400'leri depoya kaldırması durumunda F-35'e tekrar dahil edilmesi ihtimali) Hayır, bu benim kitabımda yok. Bu ya S-400 ya da F-35’tir, ikisi bir arada veya biri garajda park edilmişken diğer dışarıda şeklinde değil. Ya biri veya diğeri" - ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford: - "Bana göre Türk ulusal menfaatlerine ve ABD ulusal menfaatlerine bakarsanız Türkiye ile ABD’nin menfaatlerinin Türkiye’nin bugün ilişki kurduğu aracılardan daha fazla örtüştüğünü görürsünüz"

Genel 28.08.2019, 20:55
ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin F-35 programına tekrar kabulü konusunda, "Bunun için S-400 programından tamamen çıkacaklar ve onları (S-400leri) ülkenin dışına çıkaracaklar. O zaman bunu değerlendirebiliriz." dedi.

Bakan Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Savunma Bakanlığında (Pentagon) ortak basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye S-400'den geri adım atar ve S-400'leri depoya kaldırırsa onları tekrar F-35 programına dahil etmeyi değerlendirir misiniz?" sorusunu Esper, şöyle yanıtladı:

"Hayır, bu benim kitabımda yok. Bu konuda hem kamuya açık hem de Türk mevkidaşımla özel açıklamalarımda açık oldum. Bu ya S-400 ya da F-35'tir, ikisi bir arada veya biri garajda park edilmişken diğeri dışarıda şeklinde değil. Ya biri veya diğeri. Bu noktadayız. Talihsiz bir durum tabii ama dediğim gibi Türkiye uzun dönemli büyük bir ortak ve müttefiktir ve onların bizim dediğimiz yöne doğru geri döneceklerini ve NATO'nun yıllar önce mutabık kaldığı, Sovyet dönemi Rus ekipmanlarını ellerinden çıkarmakla başlayan anlaşma noktasına varacaklarını umuyordum. Ancak farklı bir yöne gidiyorlar gibi görünüyor."

Türkiye'nin F-35 programına tekrar kabulü konusundaki bir soruyu da yanıtlayan Esper, "Bunun için S-400 programından tamamen çıkacaklar ve onları (S-400'leri) ülkenin dışına çıkaracaklar. O zaman bunu değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

- "Irak'ta ortaklığımıza etki eden her şey bizi kaygılandırır"

İsrail'in Irak'ta düzenlediği saldırılara ilişkin de Esper, Irak'taki askeri varlıklarının amacının DEAŞ ile mücadele etmek olduğunu söyledi.

Bakan Esper, İsrail saldırılarına atıfta bulunarak, "Irak’ta misyon ve ortaklığımızı etkileyen her şey bizi kaygılandırır." cevabını verdi.

- "Türkiye NATO ittifakında önemli bir ortaktır"

Orgeneral Dunford, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde, farklılıklardan çok örtüşen menfaatlerin olduğuna dikkati çekti.

İki ülkenin geleceğe odaklanması gerektiğini vurgulayan Dunford, şunları söyledi:

"Bugün müttefikiz ve Türkiye NATO ittifakında önemli bir ortaktır. İkili ilişkilerimiz oldukça önemlidir. Dolayısıyla görüşmelerimde yaptığımız şey geleceğe odaklanarak ilişkileri ileri götürmeye çalışmaktır. Bana göre Türk ulusal menfaatlerine ve ABD ulusal menfaatlerine bakarsanız Türkiye ile ABD'nin menfaatlerinin, Türkiye’nin bugün ilişki kurduğu aracılardan daha fazla örtüştüğünü görürsünüz."

- Suriye'de güvenli bölge

Dunford, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye’nin kuzey doğusunda güvenli bölge kurma anlaşmasına yönelik bir soru üzerine de "Biz bu konuda iki şeyi elde etmeye çalışıyoruz. Birincisi Suriye'de DEAŞ ile mücadelenin devamını sağlamak, ikincisi ise Türk hükümetinin Suriye-Türkiye sınırındaki haklı kaygılarını ele almak. Dolayısıyla biz bu ikisi arasında bir denge kurmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda yaklaşık iki buçuk yıldır tüm taraflarla görüştüklerine dikkati çeken Dunford, yakın zamanda Türkiye'de bir koordinasyon merkezi kurduklarını hatırlattı.

Dunford, "Aynı zamanda, Türkiye ile Suriye arasındaki sınır boyunca Türkiye'ye yönelik tehditlere de yöneldik. Ağır silahları çektik." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Irak'a hava saldırısı düzenlemesi konusunda da iki ülke arasındaki gerilimden kaygı duyduklarını belirten Dunford, ABD'nin Irak'taki tüm operasyonlarının Irak'la yapılan anlaşmalar çerçevesinde icra edildiğini de sözlerine ekledi.

#abd #Dunford #Esper #F-35 #S-400 #türkiye
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