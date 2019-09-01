ABD-Taliban görüşmesi sona erdi

KABİL (AA) - ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Katar'da günlerdir devam eden ABD-Taliban 9. barış görüşmesinin tamamlandığını açıkladı.

Halilzad, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Afganistan'daki savaşın son bulması için tüm tarafların uzlaşmaya varması gerektiğini belirtti.

Afganistan'da şiddetin azalması için barışa yaklaştıklarına işaret eden Halilzad, "Taliban ile Katar'da devam eden barış görüşmelerini tamamladık, uzlaşmaya yaklaştık." ifadesini kullandı.

Ön anlaşmanın sağlanması halinde, Taliban ve Afgan hükümeti yetkililerinin en yakın zamanda yüz yüze görüşmeleri öngörülüyor.

- Barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen, henüz bir sonuca ulaşılamadı.

ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık, ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.