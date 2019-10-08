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"ABD tarihinin en tehlikeli seri katili" 93 kişiyi öldürmüş

- 79 yaşındaki mahkum Samuel Little'ın, 1970-2005 yıllarında, ülke genelinde 90'dan fazla cinayetten sorumlu olduğu ortaya çıktı - FBI, Little'ı "ülke tarihinin en tehlikeli seri katili" olarak tanımladı

Genel 08.10.2019, 23:39
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NEW YORK (AA) - ABD'de, 79 yaşındaki mahkum Samuel Little'ın, ülke genelinde 90'dan fazla cinayetten sorumlu olduğu ortaya çıktı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), mahkum Samuel Little'ın, 1970-2005 yılları arasında ülke genelinde çoğu siyahi kadın 93 kişiyi boğarak öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine araştırmalarını derinleştirdi.

Mahkumun itiraflarını inceleyen FBI, Florida, Arkansas, Kentucky, Nevada, Louisiana gibi eyaletlerde işlenen 50 cinayeti şu ana kadar doğruladıklarını açıkladı.

Yetkililer, eski bir boksör olarak ülkeyi dolaşan Little'ın kurbanlarını toplumun dışında kalmış uyuşturucu bağımlısı ve sorunlu kişilerden seçtiğini ve bir çoğunun ölüm soruşturmasının aşırı doz, kaza veya bilinmeyen nedenlere bağlı olarak kapatıldığının tesbit edildiğini aktardı.

California'daki bir hapishanede 2012'den bu yana yatan mahkum Little, birden fazla ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

- "ABD tarihinin en tehlikeli seri katili"

Mahkumun itiraflarından hareketle ülke genelinde on yıllardır çözülemeyen cinayet dosyalarını tekrar açan FBI yetkilileri, Little'ı, "ABD tarihinin en tehlikeli seri katili" olarak tanımladı.

Little'dan önce ülke tarihinde en tehlikeli seri katil olarak 1970'lerde en az 33 çocuk ve gencin ölümünden sorumlu John Wayne Gacy ve 1974-1978 yıllarında 30 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden Ted Bundy gösteriliyordu.

Dünya çapında ise 2000 yılında yakalanan ve 250 kişinin ölümünden sorumlu tutulan İngiliz pratisyen Harold Shipman, en tehlikeli seri katil olarak biliniyor.

#ABD tarihinde en tehlikeli seri katil #Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) #Samuel Little
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