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ABD YPG/PKK işgalindeki bölgeye sevkiyatlarını sürdürüyor

- ABD, Irak'tan yaklaşık 55 tırla Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat yaptı

Genel 09.09.2019, 10:27
ABD YPG/PKK işgalindeki bölgeye sevkiyatlarını sürdürüyor
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ANKARA (AA) - ABD, Irak'tan yaklaşık 55 tırla Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri geçirdi.

ABD, dün akşam saatlerinde Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yaklaşık 55 tırlık sevkiyat yaptı.

YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelere giden tırlarda kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri olduğu görüldü.

ABD, 4 Eylül'de de bölgeye içinde geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler bulunan 60 tır sokmuştu.

- YPG/PKK tünel kazmaya devam ediyor

ABD'nin yardımları sürerken, YPG/PKK da Türkiye sınırında tünel kazma ve mevzi yapma faaliyetini sürdürüyor.

Çalışmanın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'a 20 kilometre mesafedeki Suluk'ta sürdüğü öğrenildi.

AA, 5 Eylül'de de örgütün halihazırda Aynularab, Tel Abyad ve Sırrin'de tüneller kazdığını duyurmuştu.


#abd #sevkiyat #tünel #YPG/PKK
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